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Villa Park din Birmingham rămâne un stadion unde Manchester City reușește cu greu să-și impună stilul de joc, iar datele oficiale confirmă acest lucru.

Aston Villa, a treia victorie la rând contra lui Manchester City

OPTA scrie că pentru Manchester City a fost a treia înfrângere la rând contra lui Aston Villa, în Premier League. De zece ani nu a mai reușit o echipă din Anglia să atingă această bornă.

Liverpool a fost ultimul club care a strâns trei victorii la rând împotriva lui Manchester City. S-a întâmplat în urmă cu un deceniu, în 2016.

Ultima victorie obținută de Manchester City contra lui Aston Villa a fost pe 22 aprilie 2025. "Cetățenii" s-au impus atunci la limită pe teren propriu, scor 2-1.

În urma rezultatelor din această rundă, Arsenal a egalat-o pe Manchester City în fruntea clasamentului. Cele două rivale au câte 21 de puncte, după opt etape disputate. În etapa următoare, Manchester City va primi vizita celor de la Brighton, iar Arsenal va juca pe terenul lui Liverpool.