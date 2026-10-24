UPDATE: Introdus la pauză, Aymen Boutoutaou a fost de neoprit pe Arena Națională. Mijlocașul ofensiv a marcat două goluri contra Rapidului și a schimbat cursul jocului prin acțiunile sale.

Unicul gol din prima repriză a fost înscris de atacantul Filip Stojilkovic, în minutul 11. Vârful giuleștenilor a finalizat perfect o acțiune superbă de atac.

Reghecampf a mutat și la pauza derby-ului FCSB - Rapid

Antrenorul Laurențiu Reghecampf a mutat la pauza derby-ului. A rămas la cabină atacantul David Miculescu și a intrat algerianul Aymen Boutoutaou. Un jucător care până acum nu a avut realizări prea mari la FCSB, deși a fost transferat pentru aproximativ 1 milion de euro.

FCSB mai mutase și înaintea pauzei. Arnold Garita a fost scos de pe teren în minutul 42, iar în locul său a fost introdus tânărul atacant Alexandru Stoian.

Garita a acuzat dureri musculare în momentul schimbării, dar prestația sa pe Arena Națională a fost mult sub așteptări.

În urma acestui rezultat, FCSB urcă pe locul 6, cu 21 de puncte. Rapid rămâne pe locul 2, cu 27 de puncte, iar Dinamo se poate desprinde acum în fruntea clasamentului. "Câinii" vor întâlni CFR Cluj în deplasare, în această etapă.

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Liga 1, iar în etapa următoare va avea un nou examen dificil. Elevii lui Laurențiu Reghecampf vor da piept cu Universitatea Cluj, în deplasare. În schimb, Rapid va disputa pe teren propriu, în Giulești, meciul cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc.