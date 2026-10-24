Andrei Coubiș a oferit o pasă de gol în Lincoln City - Burnley 4-1, partidă contând pentru etapa a 12-a din Championship.

Andrei Coubiș, integralist în Lincoln City - Burnley 4-1

Internaționalul român (șapte selecții) a înregistrat un assist din out la golul de 1-1 al lui Lincoln din minutul 45+3. El a trimis mingea în poartă în minutul 4, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Andrei Coubiș a fost integralist pentru Lincoln City contra lui Burnley, iar pentru evoluția sa a primit din partea SofaScore nota 7,6, una dintre cele mai bune evaluări de pe teren.