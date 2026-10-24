VIDEO Andrei Coubiș, din nou decisiv în Championship! Nota primită

Andrei Coubiș, din nou decisiv în Championship! Nota primită Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Continuă perioada bună pentru Andrei Coubiș (23 de ani) în liga a doua engleză. 

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Andrei Coubiș a oferit o pasă de gol în Lincoln City - Burnley 4-1, partidă contând pentru etapa a 12-a din Championship

Andrei Coubiș, integralist în Lincoln City - Burnley 4-1

Internaționalul român (șapte selecții) a înregistrat un assist din out la golul de 1-1 al lui Lincoln din minutul 45+3. El a trimis mingea în poartă în minutul 4, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. 

Andrei Coubiș a fost integralist pentru Lincoln City contra lui Burnley, iar pentru evoluția sa a primit din partea SofaScore nota 7,6, una dintre cele mai bune evaluări de pe teren. 

Andrei Coubiș

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Început promițător pentru Coubiș la Lincoln City

Etapa trecută, fostul fundaș al Universității Cluj a marcat în Millwall - Lincoln City 2-2. El a mai înregistrat o pasă decisivă în succesul cu Preston din deplasare (1-0) din runda a șaptea.

În clasament, Lincoln ocupă locul 15, cu 15 puncte în 12 partide, având un avans de șapte „lungimi” față de Burnley, aflată pe poziția a 22-a retrogradabilă direct. 

Andrei Coubiș a fost cumpărat de Lincoln City, în iulie 2026, de la „U” Cluj pentru 3.000.000 de euro. De atunci, a jucat în 11 meciuri oficiale, marcând o dată și adunând două pase decisive. 

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