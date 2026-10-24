Suporterii FCSB din Peluza Nord fac spectacol la partida cu Rapid de pe Arena Națională.
Scenografie specială la FCSB - Rapid
Fanii roș-albaștrilor au afișat o scenografie specială, cu fum în culorile clubului favorit și artificii.
Arbitrul Horațiu Feșnic a fost nevoit să oprească meciul din cauza fumului, însă confruntarea a fost reluată rapid.
Echipele de start
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita
- Rezerve: M.Popa, Gnahore, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne, D. Popa
- Antrenor: Laurențiu Reghecampf
- Rapid (4-2-3-1): Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic
- Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, A. Șucu, Celik, Jambor, Petrila
- Antrenor: Daniel Pancu
Formă bună pentru FCSB și Rapid
FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.
Rapid este pe locul doi, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Cu un succes pe Arena Națională, echipa lui Daniel Pancu ar urca, temporar, pe primul loc în Superliga României.
Roș-albaștrii au câștigat două dintre ultimele 10 dueluri directe din principala întrecere internă, interval în care giuleștenii s-au impus de trei ori, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.
Va fi a 15-a dispută dintre acestea pe actualul stadion ,,Arena Națională”, cei mai mulți spectatori (45.143 spectatori) înregistrându-se pe 20 aprilie 2024, FCSB - Rapid 2-2.