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Echipele de start

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita

Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita Rezerve: M.Popa, Gnahore, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne, D. Popa

M.Popa, Gnahore, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf



Rapid (4-2-3-1): Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic

Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, A. Șucu, Celik, Jambor, Petrila

Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, A. Șucu, Celik, Jambor, Petrila Antrenor: Daniel Pancu

Formă bună pentru FCSB și Rapid

FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.

Rapid este pe locul doi, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Cu un succes pe Arena Națională, echipa lui Daniel Pancu ar urca, temporar, pe primul loc în Superliga României.

Roș-albaștrii au câștigat două dintre ultimele 10 dueluri directe din principala întrecere internă, interval în care giuleștenii s-au impus de trei ori, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Va fi a 15-a dispută dintre acestea pe actualul stadion ,,Arena Națională”, cei mai mulți spectatori (45.143 spectatori) înregistrându-se pe 20 aprilie 2024, FCSB - Rapid 2-2.