GALERIE FOTO Fanii FCSB fac spectacol pe Arena Națională la derby-ul cu Rapid! Scenografie specială

Fanii FCSB fac spectacol pe Arena Națională la derby-ul cu Rapid! Scenografie specială Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Superliga României, este redat acum LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro. 

TAGS:
FCSBSuperligaRapidfani fcsb
Din articol

Suporterii FCSB din Peluza Nord fac spectacol la partida cu Rapid de pe Arena Națională. 

Scenografie specială la FCSB - Rapid

Fanii roș-albaștrilor au afișat o scenografie specială, cu fum în culorile clubului favorit și artificii. 

Arbitrul Horațiu Feșnic a fost nevoit să oprească meciul din cauza fumului, însă confruntarea a fost reluată rapid. 

Scenografie specială la FCSB - Rapid / Foto: Digi Sport 1

  • Vlcsnap 2026 10 24 21h06m29s914
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita
  • Rezerve: M.Popa, Gnahore, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne, D. Popa
  • Antrenor: Laurențiu Reghecampf

  • Rapid (4-2-3-1): Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic
  • Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, A. Șucu, Celik, Jambor, Petrila
  • Antrenor: Daniel Pancu

Formă bună pentru FCSB și Rapid

FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.

Rapid este pe locul doi, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Cu un succes pe Arena Națională, echipa lui Daniel Pancu ar urca, temporar, pe primul loc în Superliga României.

Roș-albaștrii au câștigat două dintre ultimele 10 dueluri directe din principala întrecere internă, interval în care giuleștenii s-au impus de trei ori, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Va fi a 15-a dispută dintre acestea pe actualul stadion ,,Arena Națională”, cei mai mulți spectatori (45.143 spectatori) înregistrându-se pe 20 aprilie 2024, FCSB - Rapid 2-2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Ocazie IMENSĂ ratată de Garita
FCSB - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Ocazie IMENSĂ ratată de Garita
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte
Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte
Galeria Rapidului aprinde derby-ul cu FCSB! Ce au făcut „alb-vișiniii”
Galeria Rapidului aprinde derby-ul cu FCSB! Ce au făcut „alb-vișiniii”
Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid
Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid
ULTIMELE STIRI
Arteta, dezlănțuit după ce Arsenal a egalat-o pe Manchester City. "Săgeți" către alți antrenori: "Am o arhivă uriașă"
Arteta, dezlănțuit după ce Arsenal a egalat-o pe Manchester City. "Săgeți" către alți antrenori: "Am o arhivă uriașă"
FCSB - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Ocazie IMENSĂ ratată de Garita
FCSB - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Ocazie IMENSĂ ratată de Garita
Chelsea - Tottenham 0-2 | Coșmar pentru „albaștri”! Autogol incredibil și eliminarea lui Palmer
Chelsea - Tottenham 0-2 | Coșmar pentru „albaștri”! Autogol incredibil și eliminarea lui Palmer
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026
Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Surpriza pregătită de Reghecampf pentru Pancu! Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid

Surpriza pregătită de Reghecampf pentru Pancu! Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid

A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei

A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei



Recomandarile redactiei
FCSB - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Ocazie IMENSĂ ratată de Garita
FCSB - Rapid, ACUM pe Sport.ro! Ocazie IMENSĂ ratată de Garita
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026
Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026
Chelsea - Tottenham 0-2 | Coșmar pentru „albaștri”! Autogol incredibil și eliminarea lui Palmer
Chelsea - Tottenham 0-2 | Coșmar pentru „albaștri”! Autogol incredibil și eliminarea lui Palmer
Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte
Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

stirileprotv Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

stirileprotv Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

stirileprotv Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

stirileprotv Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!