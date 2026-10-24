GALERIE FOTO Nu a mai rezistat și l-a umilit! Schimbare surprinzătoare înainte de pauză la FCSB

Nu a mai rezistat și l-a umilit! Schimbare surprinzătoare înainte de pauză la FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf a făcut o schimbare înainte de pauză.

TAGS:
FCSBSuperligaRapidAlexandru Stoianarnold garita
Din articol

Meciul dintre FCSB și Rapid, care se desfășoară pe Arena Națională din București, este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Rapidului, în urma golului marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11.

Reghe nu a mai rezistat! Ce schimbare a făcut înainte de pauză

Laurențiu Reghecampf a făcut o schimbare înainte de pauză în minutul 42, după o primă repriză modestă a lui FCSB.

Tehnicianul roș-albaștrilor l-a scos pe Arnold Garita, care părea să aibă probleme medicale în momentul în care părăsit terenul, și l-a introdus pe Alexandru Stoian.

  • Vlcsnap 2026 10 24 21h49m57s613
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start din FCSB - Rapid

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita. Rezerve: M. Popa, Ghahore, M. Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic. Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila. Antrenor: Daniel Pancu.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby
Bijuterie în FCSB - Rapid! Apărarea roș-albaștrilor, făcută praf: faza campionatului
Bijuterie în FCSB - Rapid! Apărarea roș-albaștrilor, făcută praf: faza campionatului
Fanii FCSB fac spectacol pe Arena Națională la derby-ul cu Rapid! Scenografie specială
Fanii FCSB fac spectacol pe Arena Națională la derby-ul cu Rapid! Scenografie specială
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Derby-ul FCSB - Rapid, întârziat! Care a fost motivul din spatele deciziei lui Horațiu Feșnic
Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte
Întrebat despre derby-ul cu FCSB, Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte
ULTIMELE STIRI
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Lens - Paris FC 2-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Vicecampioana din Ligue 1 trece în avantaj
Lens - Paris FC 2-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Vicecampioana din Ligue 1 trece în avantaj
Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”
Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”
Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

stirileprotv Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

stirileprotv Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

stirileprotv Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

stirileprotv Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!