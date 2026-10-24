Meciul dintre FCSB și Rapid, care se desfășoară pe Arena Națională din București, este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Rapidului, în urma golului marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11.

Reghe nu a mai rezistat! Ce schimbare a făcut înainte de pauză

Laurențiu Reghecampf a făcut o schimbare înainte de pauză în minutul 42, după o primă repriză modestă a lui FCSB.

Tehnicianul roș-albaștrilor l-a scos pe Arnold Garita, care părea să aibă probleme medicale în momentul în care părăsit terenul, și l-a introdus pe Alexandru Stoian.