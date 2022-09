Jucătorul adus de Manchester City iubește mare rivală! Declarația care i-a speriat pe fani

În ultima săptămână au apărut mai multe citate din vremea în care Akanji juca la Borussia Dortmund în care fundașul și-a dezvăluit sprijinul pentru United.

„Încă din copilărie, Manchester United a fost clubul meu preferat. Mi-ar plăcea să joc acolo într-o zi”, a spus Akanji.

Internaționalul elvețian a mărturisit acum că este adevărat ceea ce a spus.

Cum a răspuns Akanji la povestea despre Manchester United?

„Am dat acel interviu la scurt timp după ce m-am alăturat lui Dortmund [în 2018] și am spus că am fost fan Manchester United în copilărie”, a spus Akanji pentru Blick.

„Dar am mai spus că, atunci când ajungi la un anumit nivel ca jucător, nu mai ești un fan, deoarece ajungi să joci împotriva unor astfel de cluburi.”

Akanji s-a alăturat lui Manchester City în ultima zi a ferestrei de transfer din această vară, Borussia Dortmund alegând să îl trimită pe bani înainte de expirarea contractului său la sfârșitul sezonului.

Jucătorul de 27 de ani a semnat un contract pe cinci ani cu clubul de pe Etihad, ceea ce înseamnă că va avea contract până în 2027.

Akanji a costat-o pe City 17,3 milioane de euro, plus plăți bonus care ar putea ajunge la 1,7 milioane 2 milioane de euro.

Fundașul central și-a petrecut cea mai mare parte a carierei jucând în Elveția, unde și-a făcut debutul profesionist cu Winterthur, înainte de a merge la Basel în 2015. De acolo, a fost preluat de Dortmund trei ani mai târziu.

La Dortmund din 2018, el a fost un jucător obișnuit pentru adversarii din Bundesliga de-a lungul perioadei petrecute pe Signal Iduna Park, deși a fost întrerupt în mod destul de regulat din cauza accidentărilor.