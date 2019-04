Pogba, atacat fara precedent de o legenda a lui Manchester United! "El ramane in lumea lui imaginara si crede ca este cel mai bun"

Paul Scholes a vorbit despre francezul Paul Pogba.

Dupa un sezon dezamagitor cu Manchester United, Paul Pogba ar putea ajunge la Real Madrid alaturi de Eden Hazard, insa nu toti sustinatorii "diavolilor" sunt de parere ca francezul merita acest transfer.

Fostul mare mijlocas al lui United, Paul Scholes, este de parere ca in cazul lui Pogba nu se mai poate vorbi de potential, pentru ca a ajuns deja la 26 de ani, iar Solskjaer are nevoie de mai multe realizari din partea lui.

"Toti il stim pe Paul, vorbim despre potential, dar el are 26 de ani si trebuie sa produca mult mai mult. Asa stii ca poti pierde un jucator care poate fi de clasa mondiala. Este tipul de jucator care are nevoie de un Bryan Robson sau un Roy Keane langa el. Daca nu se va intampla acest lucru, el va ramane in mica lui lume imaginara, crezand ca este cel mai bun", a spus Paul Schooles.