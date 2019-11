Iubitele MILIONARILOR de la City, razboi dezgustator si amenintari! "Arati ca un batran!" | "Esti o tarfa! Mananci cu burta ta aia grasa!" Schimb incredibil de mesaje

Iubita lui Sane si sotia lui Mahrez sunt la cutite!

Cele doua au avut un schimb incredibil de mesaje. Totul a plecat de la dezvaluirile The Sun despre sotia lui Mahrez. Rita ar fi petrecut impreuna cu boxerul de la 'grea' Deontay Wilder.

Candice, iubita lui Sane, e o prietena apropiata a logodnicei lui Wilder, Telli Swift. "Esti o tarfa. Mananci cu burta ta aia grasa" - i-a spus Rita in mesaj sotiei lui Mahrez, care nu s-a lasat mai prejos. "Arati ca un baiat batran. Jos peruca!", i-a transmis aceasta.

N-a fost tot. Candice s-a luat si de problemele cu greutatea ale Ritei, dar si de implanturile pe care le are la sani.

"Tarfa, sunt din LA. Am pielea intinsa. Lucrez in fiecare zi, mananc sanatos in fiecare zi!" - i-a transmis Candice rivalei sale.

"Sanii mei sunt plati, n-am implanturi. Totul e real la mine. Si sunt intr-o forma mai buna decat ai fost tu vreodata. Ne vedem in cluburile din Manchester, vorbesti prea mult", a fost raspunsul sotiei lui Mahrez.