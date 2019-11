"Asta m-a ambitionat!" Cum a ajuns Mbappe Coman sa fie "perla" cea mai de pret a lui Becali! Dezvaluiri de ultim moment despre "reteta" care l-a facut sa intre in atentia celor de la City

Florinel Coman a oferit cateva declaratii cu privire la situatia sa la de FCSB.

Florinel Coman este printre cei mai in forma jucatori de la FCSB, iar finantatorul ros-albastrilor, Gigi Becali, vrea sa obtina un sac de bani de pe urma sa. In momentul cand a fost transferat de FCSB de la Viitorul, Coman nu era titular si abia evolua pentru ros-albastri. Cu timpul acesta a inceput sa aiba evolutii din ce in ce mai bune, a inceput sa isi castige statutul de titular, iar azi este unul dintre cei mai valorosi jucatori de la FCSB si din Liga 1.

In momentul cand a venit la FCSB, Coman valora 1,50 de milioane de euro. Din cauza faptului ca joaca foarte putin, cota sa a inceput sa scada putin, iar in vara anului 2018 acesta valora 1,30 milioane de euro. Din momentul in care a inceput sa aiba evolutii din ce in ce mai bune, a inceput si cota sa creasca, iar in momentul de fata acesta valoreaza 3,50 de milioane de euro pe transfermarkt.com

Coman a vorbit intr-un interviu despre forma sa si spune care a fost reteta care l-a transformat in jucatorul de astazi.

"Faptul ca nu am jucat prima oara cand am venit la Steaua m-a ambitionat foarte mult, erau meciuri in care nici nu intram, am facut antrennamete suplimentare, m-am pregatit foarte bine la antrenamente si mi-am asteptat randul", a declarat Coman pentru FRF Tv.