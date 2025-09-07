Terminând pe ultimul loc într-o ligă fantasy, alături de prietenii săi, fostul internaţional englez Peter Crouch a fost nevoit să îndeplinească rolul de "players escort", sâmbătă, pentru jucătorii echipei Farnham Town, din liga a 7-a engleză.

La şase ani după ce s-a retras, fostul internaţional englez Peter Crouch (44 de ani și 2.01 metri) a fost din nou văzut pe teren, dar nu ca jucător sau manager.

Atacantul care a jucat pentru Liverpool şi Tottenham Hotspur a venit pe Memorial Ground, în liga a 7-a engleză, la echipa Farnham Town, pentru a se număra printre copiii care îi însoţeau pe jucători la intrarea pe teren pe teren.

