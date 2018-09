"Intr-o dimineata, am venit la 6 la antrenament. Era acolo!" Dezvaluiri FABULOASE! Cum ii dispera Cristiano Ronaldo pe colegii sai

Carlos Tevez a fost coleg atat cu Messi cat si cu Ronaldo si stie care este diferenta dintre cei doi titani ai fotbalului.

Tevez a jucat timp de doi ani cu Cristiano Ronaldo la Manchester United, in timp ce alaturi de Messi a fost coleg la nationala Argentinei.

Fostul atacant spune ca diferenta dintre doi este uriasa in privinta nivelului de munca.

"Nu l-am vazut niciodata pe Messi in sala de forta, la fel cum nu l-am vazut vreodata sa faca exercitii tehnice. El face totul intr-un mod natural, ii vine totul spontan cand are mingea la picior.", povesteste Carlos Tevez.

Situatia e complet diferita in privinta lui Ronaldo.

"Ronaldo, pe de alta parte, era tot timpul in sala de forta. Daca aveam antrenament la 9 dimineata, el se antrena in sala timp de o ora inainte ca antrenamentul sa incepa. Sala de forta e ca o obsesie pentru el.

Cand antrenamentul era la 9, am venit la 8 si am vazut ca el era deja acolo. Chiar si daca veneam la 7.30, el era deja acolo. Am inceput sa ma intreb: cum pot sa scap de tipul asta? Asa ca intr-o dimineata am venit la ora 6, dar el era tot acolo! Era somnoros, dar era prezent!", povesteste Tevez.

Cristiano Ronaldo a ajuns la Juventus in aceasta vara pentru 115 milioane de euro.