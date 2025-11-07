Antrenorul Thomas Frank are o listă tot mai lungă de accidentați, pe care se află în continuare și Radu Drăgușin. Derby-ul etapei, ca toate meciurile din Premier League, se vede exclusiv pe VOYO.



Ultima problemă apărută este cea a lui Mohammed Kudus. Starul ghanez, adus în vară pentru 55 de milioane de lire, a ratat meciul de Champions League de marți și este incert pentru duelul cu United.



"Kudus este «touch and go» pentru mâine, vom vedea", a spus tehnicianul Thomas Frank vineri, la conferința de presă.



Drăgușin, Maddison și Kulusevski lipsesc în continuare



Veștile proaste nu se opresc însă aici. Pentru fanii români, cea mai importantă informație este că Radu Drăgușin rămâne indisponibil. Internaționalul român se află pe lista lungă a accidentaților, alături de piese de bază ale echipei, precum James Maddison și Dejan Kulusevski.



De asemenea, nici atacantul Dominic Solanke nu va reveni mai devreme de pauza internațională din noiembrie. Lista absenților este completată de Lucas Bergvall (comoție), în timp ce Yves Bissouma și Kota Takai nu au apucat încă să joace în acest sezon.



În ciuda tuturor acestor probleme, Frank a primit și o veste bună: fundașii titulari Cristian Romero și Destiny Udogie s-au refăcut și sunt disponibili.



Tottenham ocupă locul șase în Premier League înaintea partidei cu Manchester United.

