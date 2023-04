Pep Guardiola a fost în centrul atenției în prima repriză, după ce Manchester City a egalat-o pe Liverpool în urma reușitei lui Julian Alvarez. Antrenorul lui Manchester City nu a mai ținut cont de nimic și s-a bucurat chiar în fața rezervelor lui Liverpool, care treceau prin dreptul spaniolului.

În imagini se vede cum Konstantinos Tsimikas, fundașul lui Liverpool, trece prin dreptul lui Guardiola în momentul în care antrenorul celebra golul. Pep s-a oprit în dreptul grecului, a făcut câteva gesturi provocatoare și a încercat să vorbească cu fotbalistul, care a preferat să îl ignore pe pe tehnicianul lui City.

Mai mulți microbiști au considerat gesturile lui Guardiola nepotrivite și lipsite de fair-play, iar antrenorul a fost rugat după meci să explice momentul respectiv.

"Am fost foarte fericit și le-am spus cât de frumos a fost golul nostru. Asta a fost tot.

Îmi pare foarte rău. Întrebați-l pe Tsimikas dacă a fost lipsă de respect din partea mea pentru că am sărbătorit golul. I-am spus: 'Ce frumos a fost golul, nu?'. Ție ți se pare că a fost lipsă de respect?", a întrebat Guardiola un reporter, la conferința de presă.

"Da", i-a răspuns reporterul, moment în care Guardiola a replicat: "Ok, îmi pare foarte rău".

