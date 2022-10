Derby-ul orașului Manchester se anunța a fi unul intens, în contextul United venea după patru victorii consecutive, în timp ce campioana en-titre este neînvinsă în acest sezon. Cu toate astea, meciul a început cum nu se poate mai prost pentru „diavolii roșii”, care au încasat un gol în minutul 8.

Phil Foden a deschis scorul, din pasa lui Bernardo Silva, iar în minutul 34, De Bruyne i-a pasat perfect lui Erling Haaland, care a marcat în minutul 34, iar trei minute mai târziu, cei doi au făcut din nou spectacol. Tabela primei reprize a fost închisă de același Foden, care a marcat din pasa lui Haaland.

Imediat după golul lui Foden de 4-0 camerele s-au fixat pe zona fanilor lui Manchester United și au apărut multe scaune goale. Mai mult, camerele din afara stadionului au surprins un număr considerabil de fani ai „diavolilor” părăsind Etihad Stadium.

Manchester United fans are leaving the Etihad after the first half of the Manchester Derby ????????pic.twitter.com/yMlgSLT7g2