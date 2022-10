Fotbalistul de la Manchester United care i-a ajuns la inimă lui Erik ten Hag: „Știam ce impact ne-ar putea da”

Ten Hag a mai antrenat-o pe FC Bayern II, FC Utrecht și Ajax înainte de aventura sa la Manchester United. Antrenorul neerlandez a avut un presezon fantastic, reușind să obțină rezultate cu adevărat avantajoase.

Startul din Premier League nu a fost cel mai grozav, dar tehnicianul și-a pus amprenta asupra jucătorilor săi și lucrurile pe Old Trafford par că se mișcă mult mai bine față de anii precendeți.

Recent, Erik ten Hag a vorbit despre Marcus Rashford, care ar fi putut ajunge la Paris Saint-Germain în perioada de mercato recent încheiată, însă englezul a ales să rămână în Manchester.

„Din prima zi m-am bucurat foarte mult să lucrez cu Rashford, știam impactul pe care ar putea să-l aibă și potențialul său. Aduce acel potențial pe teren și sunt foarte fericit cu evoluția sa.”, au fost cuvintele lui Erik ten Hag, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

