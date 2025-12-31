Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a lăudat prestaţia jucătorilor săi în meciul cu Aston Villa (scor 4-1), un succes care le garantează "tunarilor" menţinerea în fotoliul de lider în Premier League la sfârșitul anului.

"Sunt foarte bucuros. Jucăm din trei în trei zile, iar astăzi (n.r. - marţi) am evoluat în faţa unui adversar dificil, care a câştigat 11 meciuri la rând.

Am vorbit despre cât de solicitant va fi emoţional şi ne-am chinuit în primele 10 minute. Apoi ne-am adaptat, am căpătat puţin mai mult control. Nu am reuşit să marcăm, dar apoi în repriza a doua am rezolvat lucrurile.

Spre deosebire de ultimele meciuri, în care am avut atât de multe ocazii importante, astăzi am fost foarte eficienţi şi precişi pentru a face diferenţa", a spus Arteta la finalul partidei de pe Emirates Stadium.

Gabriel Magalhaes și Gabriel Jesus, marcatori după accidentările care i-au ținut departe de gazon



Tehnicianul spaniol a remarcat în special prestaţia brazilienilor Gabriel Magalhaes şi Gabriel Jesus, ambii marcatori în meciul de marţi, după ce au revenit în urma unor accidentări.

Fundaşul central Gabriel Magalhaes a fost cel care a reuşit deschiderea scorului, în minutul 48, marcând cu această ocazie al 17-lea gol în liga engleză în urma unui corner, executat de Bukayo Saka.

Golul lui Gabriel Magalhaes

