”Tunarii” nu au avut milă de Aston Villa, 4-1 în Premier League, LIVE pe VOYO.

Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a lăudat prestaţia jucătorilor săi în meciul cu Aston Villa (scor 4-1), un succes care le garantează "tunarilor" menţinerea în fotoliul de lider în Premier League la sfârșitul anului.

"Sunt foarte bucuros. Jucăm din trei în trei zile, iar astăzi (n.r. - marţi) am evoluat în faţa unui adversar dificil, care a câştigat 11 meciuri la rând. 

Am vorbit despre cât de solicitant va fi emoţional şi ne-am chinuit în primele 10 minute. Apoi ne-am adaptat, am căpătat puţin mai mult control. Nu am reuşit să marcăm, dar apoi în repriza a doua am rezolvat lucrurile. 

Spre deosebire de ultimele meciuri, în care am avut atât de multe ocazii importante, astăzi am fost foarte eficienţi şi precişi pentru a face diferenţa", a spus Arteta la finalul partidei de pe Emirates Stadium.

Gabriel Magalhaes și Gabriel Jesus, marcatori după accidentările care i-au ținut departe de gazon

Tehnicianul spaniol a remarcat în special prestaţia brazilienilor Gabriel Magalhaes şi Gabriel Jesus, ambii marcatori în meciul de marţi, după ce au revenit în urma unor accidentări.

Fundaşul central Gabriel Magalhaes a fost cel care a reuşit deschiderea scorului, în minutul 48, marcând cu această ocazie al 17-lea gol în liga engleză în urma unui corner, executat de Bukayo Saka.

Golul lui Gabriel Magalhaes

"El revine după o pauză de şase săptămâni în urma unei accidentări, perioadă care probabil ar fi trebuit să fie puţin mai lungă şi a jucat împotriva echipei care este probabil cea mai greu de controlat.

A avut un impact incredibil asupra jocului, atât în defensivă, cât şi în careul advers", a subliniat Arteta despre rolul lui Gabriel Magalhaes.

Revenirea lui Gabriel Jesus în cursul acestei luni, după o absenţă de aproape un an din cauza unei leziuni grave la ligamentul încrucişat al genunchiului, a fost de asemenea confirmată marţi, când atacantul a înscris cu o execuţie superbă din interiorul careului.

"Intră după atât de mult timp fără să marcheze vreun gol şi înscrie unul minunat", a spus Arteta și despre Gabriel Jesus.

Golul lui Gabriel Jesus

Accidentările rămân însă o problemă pentru Arsenal, care nu a putut conta pe forţa sa motrice de la mijlocul terenului, Declan Rice, care a lipsit de la duelul cu Aston Villa din cauza unei probleme la genunchi.

Rice evoluase în fiecare meci din Premier League în acest sezon, iar Arsenal părea vulnerabilă fără el într-o primă repriză în care oaspeţii au irosit o serie de ocazii excelente, scrie Agerpres.

În urma succesului de marţi, Aston Villa a acumulat 45 de puncte şi va încheia anul pe primul loc al clasamentului, indiferent de rezultatul meciului pe care Manchester City (locul 2, cu 40 de puncte) îl va disputa la Sunderland. Aston Villa, cu 39 de puncte, completează podiumul din Premier League.

Rezumatul meciului Arsenal - Aston Villa 4-1

