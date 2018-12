Imagini socante cu starurile lui Arsenal: lesinati pe canapea dupa ce au consumat drogul "hippy crack" // VIDEO

The Sun a publicat astazi imagini de la o petrecere 'monstru' data de jucatorii lui Arsenal, cu cateva zile inainte de inceperea sezonului.

The Sun a publicat astazi imaginile in care jucatorii lui Arsenal au fost surprinsi in ipostaze controversate, in luna august, cu cateva zile inainte de inceperea sezonului.

Lacazette, Guendouzi, Kolasinac, Mesut Ozil si Aubameyang au luat parte la petrecerea monstru in care fotbalistii au consumat drogul "hippy crack", dar si mult alcool.

"Hippy crack", adica oxid nitric sub forma de gaz, care se trage dintr-un balon, nu este interzis in Anglia, dar poate avea efecte grave asupra organismului.

Pe imagini se vede cum unii dintre jucatori cad "lesinati" pe canapea dupa ce trag din acea substanta.

Petrecere cu 70 de fete si 33.000 € nota de plata

Petrecerea jucatorilor de la Arsenal nu a insemnat doar 'hippy crack', ci si mult alcool. Pe nota de plata s-au regasit sticle scumpe de sampanie si vodca, iar fotbalistii au lasat la bar 33.000 de euro.

70 de fete au asigurat distractia jucatorilor in acea noapte, mai scrie The Sun.