Radu Drăgușin nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve a lui Spurs, asta după ce, cu puțin timp înaintea meciului, antrenorul Igor Tudor a anunțat că fundașul român se confruntă cu o mică accidentare.

Igor Tudor, declarație surprinzătoare după Tottenham - Crystal Palace 1-3

Seara a fost una neagră pentru Tottenham. După un gol anulat al lui Crystal Palace, Spurs a deschis scorul prin Solanke, în minutul 34, însă echipa pregătită de Igor Tudor nu a reușit să păstreze avantajul pe tabelă, iar oaspeții au stabilit scorul final încă din prima repriză, cu trei goluri marcate în 12 minute.

Micky van de Ven a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault comis în careu, iar Sarr a restabilit egalitatea din penalty. Apoi, Larsen a marcat pentru 2-1 în minutul 45+1 din pasa lui Wharton, care a pasat decisiv și câteva minute mai târziu, la golul prin care Sarr a făcut dubla.

Cu încă o înfrângere, pare că Tottenham se îndreaptă încet, dar sigur spre retrogradare. Echipa la care evoluează Radu Drăgușin ocupă locul 16 în clasament, cu 29 de puncte, la un singur punct în fața următoarelor clasate Nottingham Forest și West Ham.

În ciuda acestui lucru, dar și a faptului că jocul echipei nu poate da mari speranțe, Igor Tudor a făcut o declarație surprinzătoare la conferința de presă. Antrenorul croat a declarat că după meciul cu Crystal Palace este și mai încrezător că o poate redresa pe Tottenham.

”Vă spun acum, poate va suna ciudat, dar cred mai mult după acest meci decât credeam înainte. Am văzut ceva. Trebuie să aleg oamenii potriviți, pentru că barca merge în direcția în care vreau eu să mergem și în care trebuie să mergem, iar cine este în barcă poate rămâne. Altfel, pot să părăsească barca.

Așa că atunci când ceilalți jucători vor reveni și vom alege jucătorii potriviți, sunt sigur că vom avea o echipă bună și victoriile vor reveni. Nu este ușor să acceptăm momentul în care suntem acum, dar asta este situația”, a spus Igor Tudor la conferința de presă.

Întrebat despre viitorul său la Spurs și dacă există o posibilitate să fie demis după încă un eșec pe banca londonezilor, Igor Tudor a oferit un răspuns enigmatic: ”Nu mă gândesc în această direcție. Am o treabă de făcut și asta este tot!”.

VIDEO Rezumat Tottenham - Crystal Palace 1-3