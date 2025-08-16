EXCLUSIV Costel Pantilimon a urmărit meciul lui Liverpool și a tras o concluzie categorică: ”Decizie neinspirată! În Premier League asta se cere”

Costel Pantilimon a urmărit meciul lui Liverpool și a tras o concluzie categorică: "Decizie neinspirată! În Premier League asta se cere"
Liverpool - Bournemouth 4-2 a fost meciul inaugural al noului sezon din eșalonul de elită al Angliei. ”Cormoranii” au înscris de patru ori în poarta sârbului Djordje Petrovic și au înregistrat toate cele trei puncte.

Costel Pantilimon a urmărit meciul lui Liverpool și a tras o concluzie categorică: ”Decizie neinspirată! În Premier League asta se cere”

Echipa pregătită de Arne Slot a deblocat tabela de marcaj în minutul 37, după ce Hugo Ekitike a profitat și a trecut de ultimul apărător cu puțin noroc.

Prezent la emisiunea ”PlayOn Sport” de pe VOYO, fostul câștigător Premier League, Costel Pantilimon, a explicat că Petrovic ar fi putut gestiona altfel situația primului gol de pe Anfield.

Pantilimon a sugerat că Petrovic a plecat prea devreme în colțul opus și că în echipele englezești le cer portarilor, de obicei, să rămână cât de mult timp pot pe picioare.

”Portarul a luat o decizie neinspirată. A plecat cam repede. Putea rămâne pe picioare. A plecat ca la 11 metri. Putea să rămână mai mult pe picioare. Ceea ce se cere tot timpul, să rămâi cât mai mult pe picioare”, a spus Pantilimon.

Hugo Ekitike (37'), Cody Gakpo (49'), Federico Chiesa (88') și Mohamed Salah (90+4') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Antoine Semenyo (64' & 76') și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bournemouth.

