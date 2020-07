Super performanta pentru Jaime Vardy! Englezul a intrat in istoria Premier League cu peste 100 de goluri marcate in campionat! Cine este pe primele pozitii in acest top

Vardy a reusit sa ajunga la golul cu numarul 101 in campionatul insular.

Atacantul englez, care debuta in Premier League a varsta de 27 de ani a reusit sa inscrie o dubla in meciul contra lui Crystal Palace, castigat de Leicester cu 3-0.

Prin aceasta performanta britanicul l-a depasit pe Matt Le Tissier, jucator reprezentativ pentru Southampton.

Alan Shearer este liderul clasamentului celor mai buni marcatori din toate timpurile, cu 260 de reusite, iar fostul jucator de la Manchester United, Wayne Rooney, ocupa pozitia secunda, cu 208 goluri. Andy Cole este pe locul 3, cu 187 de reusite.

Clasamentul jucatorilor care au reusit sa marcheze cel putin 100 de goluri in Premier League

1. Alan Shearer - 260

2. Wayne Rooney - 208

3. Andy Cole - 187

4. Sergio Aguero – 180

5. Frank Lampard - 177

6. Thierry Henry - 175

7. Robbie Fowler - 163

8. Jermaine Defoe – 162

9. Michael Owen - 150

10. Les Ferdinand - 149

11. Teddy Sheringham - 146

12. Robin Van Persie - 144

13. Harry Kane - 138

14. Jimmy Floyd Hasselbaink - 127

15. Robbie Keane - 126

16. Nicolas Anelka - 125

17. Dwight Yorke - 123

18. Steven Gerrard - 120

19. Romelu Lukaku - 113

20. Ian Wright - 113

21. Dion Dublin - 111

22. Emile Heskey - 110

23. Ryan Giggs - 109

24. Peter Crouch - 108

25. Paul Scholes -107

26. Darren Bent - 106

27. Didier Drogba - 104

28. Jamie Vardy - 101

29. Matt Le Tissier - 100

Vardy ocupa locul 1 in clasamentul celor mai buni marcatori din Premier League in acest sezon, cu 21 de goluri si are sanse sa obtina titlul de golgheter in acest an.