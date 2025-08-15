Liverpool și Bournemouth și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 22:00, în direct pe VOYO, în prima etapă din sezonul 2025/26 din Premier League. A fost meciul inaugural al noii stagiuni.



Gol de clasă pe Anfield! Cody Gakpo a ridiculizat defensiva adversă și a marcat în Liverpool - Bournemouth + gestul făcut pentru Diogo Jota

În minutul 49 al meciului, Hugo Ekitike i-a scos lui Cody Gakpo, care a pătruns în careu, a fentat doi jucători și a șutat la firul ierbii precis. L-a învins fără drept de apel pe Petrovic și a dus scorul la 2-0 în actul secund.



După ce a marcat, Gakpo i-a dedicat reușita lui Diogo Jota, numărul 20 de la Liverpool, care a trecut în neființă în această vară, după un cumplit accident de mașină. Jota era alături de fratele său în automobil, Andre.

