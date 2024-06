Rațiu a avut prestații solide în cele trei meciuri din grupă, în ciuda faptului că adversarii direcți au fost unii foarte puternici, precum Mykhaylo Mudryk (Chelsea, Ucraina) sau Jeremy Doku (Manchester City, Belgia). În sezonul trecut, românul a făcut un meci perfect și contra starului brazilian Vinicius Junior, într-un meci Real Madrid - Rayo Vallecano 0-0, din LaLiga.

Andrei Rațiu a prefațat duelul România - Olanda, de la EURO 2024: "Cel mai important meci din viața mea"

Întrebat despre aceste dueluri, dar și despre cel care urmează în România - Olanda, contra lui Cody Gakpo (Liverpool), Andrei Rațiu a răspuns: "Mai mult ține de mine, să mă pregătesc mental, să știu ce vine. Normal că mă uit la filmulețe cu adversarii, îi studiez puțin ca să văd care e piciorul bun și unde pot să-i tamponez ca să nu treacă".

Jucătorul lui Rayo Vallecano a prefațat meciul România - Olanda, din optimile EURO 2024.

"Va fi cel mai important din viața mea. Vedem ce o să urmeze și ce o să fie (n.r - legat de viitorul său). Am văzut că lumea îmi spune Sonic pentru părul pe care îl am, dar e doar o poreclă, atât.

Olandezii sunt jucători de nivel foarte înalt, care întotdeauna se bat pentru trofee. Cred că trebuie să facem un meci aproape perfect pentru a câștiga și să profităm de șansele noastre. Vom fi pregătiți pentru orice la meciul cu Olanda. Vom avea o motivație foarte mare.

Ce ar înseamna o calificare în sferturi? Ar fi o ocazie să repetăm istoria, ne-ar rămâne numele pe vecie și ar fi ceva foarte important și pentru România.

Ce notă aș da naționala României la EURO? Eu cred că 9, pentru că am pierdut doar un meci, dar am rămas pe primul loc. Fanii ne-au arătat că jucăm ca acasă la orice meci. Ne simțim ca și cum am juca pe Arena Națională", a mai spus Andrei Rațiu.