Gestul prin care Kane si-a luat adio de la fanii lui Tottenham! Ce mesaj le-a transmis sefilor: "Nu am promis niciodata asta" 

Harry Kane vrea sa plece cu orice pret de la Tottenham in aceasta vara.

Dupa partida dintre Tottenham si Aston Villa, fotbalistul a facut un gest pe care jurnalistii din Anglia il interpreteaza ca pe un 'adio' la adresa fanilor lui Spurs.

Kane a facut un tur de onoare pe teren aplaudand spre tribune, de parca si-ar fi luat ramas-bun de la suporteri. Atacantul a fost vazut cu lacrimi in ochi la finalul meciului pe care il considera ultimul disputat pe teren propriu in tricoul lui Tottenham.

Conform jurnalistilor de la Mirror, acum lui Kane nu-i mai ramane decat sa publice un comunicat in care sa le multumeasca fanilor pentru sprijin, cerandu-le sa ii inteleaga dorinta de a pleca.

Englezul in varsta de 27 de ani, care a fost de doua ori golgeterul Premier League, vrea sa se desparta de Tottenham, lasand sa se inteleaga ca vrea sa joace la un club unde poate castiga trofee, in timp ce la Spurs simte ca isi iroseste cariera.

Pentru a se asigura ca va fi lasat sa plece, intr-un dialog purtat cu Gary Neville pentru podcastul SkyBet's The Overlap, atacantul a pus presiune pe sefii lui Tottenham, declarand ca nu va mai avea aceeasi valoare peste 2-3 ani, acesta fiind momentul potrivit pentru a fi transferat.

"Poate ca Daniel Levy va dori sa ma vanda. Poate se gandeste: 'Daca pot sa iau 100 de milioane de lire pe el, de ce nu?' Nu stiu ce planuri are, dar nu voi mai costa la fel peste 2 sau 3 ani. Eu spun ca suntem intr-o relatie buna. Am dat totul pentru club de cand am ajuns.

Sunt de 16 ani aici, asa ca sunt de parere ca merit sa am o discutie fata in fata cu cei din conducere, in care sa punem la punct anumite lucruri. Nu vreau sa ajung la final de cariera si sa privesc in urma cu regret.

Am mai spus-o in trecut, nu am promis niciodata ca voi ramane la Spurs pana la finalul carierei. Mai am 7-8 ani de cariera, nu grabesc nimic, nu sunt disperat sa iau o decizie rapid. Cred ca pot sa mai cresc, sunt de parere ca pot avea cifre mai bune decat in prezent", a declarat Kane.