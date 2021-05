Detalii de ultima ora privind transferul lui Harry Kane! Suma uriasa pe care ar urma sa o incaseze Tottenham

Manchester City, Manchester United si Chelsea se bat pentru semnatura atacantului englez, insa echipa condusa de Pep Guardiola este cea mai aproape sa il aduca pe Harry Kane din vara pe Etihad Stadium, potrivit Daily Mail.

Kun Aguero va pleca de la Manchester City la finalul sezonului actual, iar Kane ar fi optiunea perfecta pentru "cetateni", mai ales ca atacantul a solicitat sa plece de la Tottenham la finalul acestui sezon, conform jurnalistului specialist in transferuri Fabrizio Romano.

Lui Harry Kane ii expira contractul in 2024 cu Spurs, insa starul englez este extrem de dezamagit de lipsa trofeelor obtinute in tricoul lui Tottenham in ultima perioada si doreste sa bifeze o alta experienta in cariera sa care i-ar putea aduce mai multe beneficii.

Gruparea londoneza doreste o suma fabuloasa pentru serviciile lui Kane, si anume 175 de milioane de euro. Manchester City are doar un singur atacant de top in lot (Gabriel Jesus), iar conducatorii clubului ar trebui sa scoata o suma consistenta pentru a aduce un golgeter la campioana Angliei.

Sky Sports relateaza ca luni seara Harry Kane le-a transmis conducerii lui Tottenham ca doreste sa plece de la club, chiar din aceasta vara. Daniel Levy, finantatorul lui Tottenham, nu are nici o intentie sa il vanda pe atacantul englez si a mai refuzat o oferta pentru el primita in 2020 de la Manchester City.

Levy si Kane au avut o intelegere prin care starul englez poate solicita oricand sa plece la club daca doreste, insa patronul lui Spurs nu vrea sa ii indeplineasca aceasta cerinta atacantului.

Harry Kane a avut un sezon fantastic, marcand de 22 de ori si contribuind cu 13 assist-uri in Premier League. De asemenea, este foarte aproape de a primi Gheata de Aur pentru cel mai bun marcator din campionatul englez, momentan fiind la egalitate cu Mohamed Salah.

