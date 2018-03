Gest INCREDIBIL al unei legende de la Liverpool: a scuipat un barbat si pe fiica acestuia pentru ca a fost tachinat! VIDEO

Jamie Carragher risca sa fie dat afara de Sky Sports dupa ce a scuipat spre un fan in trafic pentru ca a fost tachinat pentru scorul din derby-ul cu United. Manchester United - Sevilla, marti, 21:45, PROTV!

Legenda a lui Liverpool, in prezent unul dintre cei mai respectati analisti TV din Anglia, Jamie Carragher se afla in trafic in momentul in care un suporter a deschis geamul si l-a tachinat: "Hei, Jamie, ce zici? 2-1", a spus fanul, care era insotit de fiica sa, in varsta de 14 ani.

Fara sa stea prea mult pe ganduri, fostul fotbalist i-a dat replica. A scuipat cu tarie spre masina suporterului. Acesta nu parea prea afectat, insa a trimis imaginile la daily Mirror. "Uite, Carragher a scuipat pe masina mea. Dragut", a spus el.

Insa fiica lui sustine ca a fost scuipata, iar mama ei vrea sa depuna plangere. "E dezgustator ce a facut", a comentat ea.

Carragher si-a cerut scuze fata de fetita, iar aceasta le-a acceptat. "Vreau sa-mi cer scuze, sper ca esti ok", a spus el. "Ok, multumesc pentru scuze", a replicat ea.

"A tras langa mine de 2-3 ori si tot repeta scorul. Ce fel de om face asta cand e cu fetita lui in masina?", s-a aparat Carragher.

Cei de la Sky Sports il investigheaza pe Carragher, care e platit cu milioane de euro pe an ca sa analizeze meciurile din Premier League.

"E un ciomportament inacceptabil si o sa luam o decizie in privinta lui Jamie in scurt timp", au anuntat cei de la Sky.

508 de partide si 4 goluri pentru Liverpool

38 de selectii la nationala Angliei are Carragher

