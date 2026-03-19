Igor Tudor a făcut experimente în returul cu Atletico atunci când a venit vorba despre Radu Drăgușin.

GOAL: ”Drăgușin a ieșit în evidență ca un ’deget rănit’!”

Fundașul central român a fost titularizat în flancul drept al apărării, în timp ce centrul defensivei a fost ocupat de Micky Van de Ven și Cristian Romero. Fotbalistul român a rămas pe teren până în minutul 66, atunci când a fost înlocuit cu Destiny Udogie.

Chiar dacă fanii au fost mulțumiți de Drăgușin, prestația internaționalului român nu i-a impresionat pe jurnaliștii britanici. Goal i-a acordat nota 5 lui Radu Drăgușin pentru prestația sa și au remarcat că fotbalistul român a ieșit în evidență în sens negativ.

”Radu Drăgușin a ieșit în evidență ca un deget rănit ca fundaș dreapta. Nu a părut niciodată confortabil în acea poziție. A fost înlocuit cu Udogie”, a scris Goal.

Pentru londonezi urmează un nou test în Premier League. Tottenham va juca duminică, 22 martie, împotriva celor de la Nottingham Forest, de la ora 16:15.