Fundasul dorit de Manchester United rupe tacerea si vorbeste despre viitorul sau! "Sunt concentrat pe Euro, deocamdata"

Englezii cauta sa-si betoneze defensiva.

Vicecampioana din Premier League cauta sa se intareasca pentru sezonul urmator, iar in afara transferului lui Jadon Sancho, cu care se negocieaza, ar putea fi prima mare lovitura a celor de la Manchester United.

Englezii cauta sa se intareasca si in defensiva, iar pe langa numele lui Raphael Varane, in presa s-a scris si despre un interes pentru Pau Torres, fundasul central al celor de la Villareal, care are o clauza de reziliere de 65 de milioane de euro.

"Am contract cu Villareal, tocmai am castigat primul trofeu la club, ne-am calificat in Champions League si asta este un lucru care care ma incanta. Acum sunt concentrat pe Campionatul European. Apoi, urmeaza Supercupa Europei, asadar lucruri bune vor urma si sunt foarte calm. Am vorbit cu Sergio Ramos de cateva ori. Atat el, cat si antrenorul, au explicat decizia de a merge la Euro fara Sergio", a spus Pau Torres, conform The Sun.