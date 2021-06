Manchester United a pus ochii pe un star al Barcelonei! Solskjaer il poate scapa pe Laporta de un jucator-problema

Ousmane Dembele este in vizorul conducerii de pe Old Trafford.

Dembele ii da batai de cap lui Laporta. Intelegerea francezului cu Barcelona expira anul viitor, dar presa din Spania anunta ca jucatorul nu vrea sa semneze prelungirea contractului, dorind sa devina liber vara viitoare. Presedintele catalan incearca sa il includa pe Dembele la un dublu schimb cu Manchester City, urmand sa plece pe Etihad impreuna cu Sergi Roberto, iar in locul lor sa vina Bernardo Silva si Joao Cancelo.

Potrivit The Sun, englezii au pus ochii pe Dembele, dupa ce Borussia a refuzat oferta de 70 de milioane de euro pentru Sancho. Astfel, conducerea de la Old Trafford vrea sa gaseasca o alternativa, iar Dembele ar fi o varianta viabila, avand in vedere ca este in ultimul an de contract.

In acest moment, fotbalistul se afla cu nationala Frantei la Euro 2020. Didier Dechamps l-a introdus pe teren in minutul 90, in victoria cu Germania, 1-0, in locul lui Rabiot.