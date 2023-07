Atacantul internaţional senegalez Nicolas Jackson s-a despărţit de echipa spaniolă Villarreal şi a semnat un contract pe opt ani cu Chelsea Londra, a anunţat clubul englez de fotbal, citat de AFP.

În vârstă de 22 de ani, Jackson a marcat 12 goluri în ediţia trecută a campionatului Spaniei, în tricoul lui Villarreal.

Nicolas Jackson este născut în Gambia şi a fost selecţionat de trei ori până acum în naţionala "Leilor din Teranga".

El este primul jucător recrutat în această vară de gruparea de pe Stamford Bridge, precizează Agerpres.

Chelsea nu a dezvăluit valoarea tranzacţiei, însă presa britanică susţine că aceasta se ridică la 32 de milioane de lire sterline (37 milioane euro).

