Ținta ”diavolior” este Antony (22 de ani), brazilianul care a impresionat în sezonul precedent în tricoul celor de la Ajax.

Pentru Antony, Manchester United este gata să scoată din conturi o sumă impresionantă. Transferul este din ce în ce mai aproape de a se realiza pentru suma de 90 de milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

#Antony is getting closer and closer to #ManchesterUnited from #Ajax for €90M. Agreed personal terms for a contract until 2027. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/36SJUyxUYA