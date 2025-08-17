Fiul lui Wayne Rooney, aproape să debuteze la Manchester United: decizia de ultim moment luată de club

Fiul de cincisprezece ani al lui Wayne Rooney, Kai a fost convocat în premieră la echipa U-18 a clubului Manchester United.

Kai Rooney a făcut o impresie atât de bună în tricoul „diavolilor roșii” încât a fost promovat trei categorii de vârstă, reușind să debuteze în echipa U-18, antrenată de Darren Fletcher, fost coleg cu Wayne Rooney, în echipa de seniori a lui Manchester United.

Fiul lui Wayne Rooney, Kai (15 ani) a debutat la Manchester United U-18

Născut în noiembrie 2009, Kai Rooney a fost lăudat de tatăl său, Wayne. „Doar joacă fotbal, ceea ce a făcut dintotdeauna. E nedrept să te aștepți la prea multe din partea lui; are doar cincisprezece ani. Dar gestionează bine presiunea numelui de familie,” a comentat Wayne Rooney, potrivit Daily Mail.

În condițiile date, pare doar o chestiune de timp până când Kai Rooney va reuși să debuteze în echipa de seniori a lui Manchester United, în Premier League.

Wayne Rooney, cel mai bun marcator din istoria clubului Manchester United

Neuitat niciodată de fanii fotbalului pentru golul din foarfecă reușit împotriva lui Manchester City, în 12 februarie 2011, Wayne Rooney este cel mai bun marcator din istoria clubului.

A punctat de 253 de ori în cele 559 de meciuri bifate în tricoul „diavolilor roșii”, în perioada 2004 - 2017.

  • Manchester United - Arsenal este derby-ul primei etape a noului sezon de Premier League. Meciul se joacă duminică, 17 august, de la ora 18:30, în exclusivitate pe VOYO.
