Fiul lui Wayne Rooney, aproape să debuteze la Manchester United: decizia de ultim moment luată de club

Fiul de cincisprezece ani al lui Wayne Rooney, Kai a fost convocat în premieră la echipa U-18 a clubului Manchester United.

Kai Rooney a făcut o impresie atât de bună în tricoul „diavolilor roșii” încât a fost promovat trei categorii de vârstă, reușind să debuteze în echipa U-18, antrenată de Darren Fletcher, fost coleg cu Wayne Rooney, în echipa de seniori a lui Manchester United.

Născut în noiembrie 2009, Kai Rooney a fost lăudat de tatăl său, Wayne. „Doar joacă fotbal, ceea ce a făcut dintotdeauna. E nedrept să te aștepți la prea multe din partea lui; are doar cincisprezece ani. Dar gestionează bine presiunea numelui de familie,” a comentat Wayne Rooney, potrivit Daily Mail.

În condițiile date, pare doar o chestiune de timp până când Kai Rooney va reuși să debuteze în echipa de seniori a lui Manchester United, în Premier League.