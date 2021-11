Fernando Torres știe cine e cel mai bun fotbalist din lume: ”Este incredibilă constanța sa”

Torres, dublu campion european și campion mondial cu naționala Spaniei, este de părere că egipteanul Mohamed Salah este, în prezent, cel mai bun jucător din lume.

”100% el este cel mai bun din lume. Și nu doar anul acesta, în ultimele două-trei sezoane a fost extraordinar.

Se iau mereu în calcul trofeele în astfel de discuții, dar eu cred că el a fost unul dintre cei mai buni din lume în ultimii cinci sau șase ani. Este incredibilă constanța sa”, a spus ”El Nino”, pentru site-ul oficial al lui Liverpool.

