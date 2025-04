Mijlocașul belgian a intrat în ultimele luni de contract cu echipa de pe Etihad Stadium, care ar vrea o ”reconstrucție” în perioada de mercato din vară, având în vedere rezultatele modeste din acest sezon. În cazul lui De Bruyne ar urma un transfer, cel mai probabil, în afara Europei.



Jurnalistul Fabrizio Romano, specialist în mercato, a anunțat că mijlocașul belgian este deschis la negocieri și ar urma să ia cea mai bună decizie împreună cu familia sa. Prima echipă interesată de serviciile sale este San Diego FC, din Major League Soccer.



Fabrizio Romano: ”Nu e nimic decis în cazul lui Kevin”



De asemenea, mijlocașul este dorit și în Arabia Saudită. Neom SC, club care defilează în liga secundă, își pregătește lotul pentru prima ligă și ar vrea să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul lui ”KDB”.



„Familia va avea un impact. Ei trebuie să decidă din punct de vedere personal ce vor face, despre contract, despre bani, despre ligă. Bineînțeles, când intrăm în acest tip de discuții despre contractul unui superstar precum Kevin de Bruyne, evident, MLS poate fi foarte atractiv.



Sunt posibilități, în acest caz avem zvonuri de câteva luni că San Diego are deja o înțelegere cu Kevin, am auzit și că nu ar fi adevărat, nimic nu s-a decis. Deci să ținem toate opțiunile deschise, MLS este una dintre ele, bineînțeles, dar în acest caz nu e nimic decis și Kevin va profita de timp”, a spus Fabrizio Romano, la ”Here we go podcast”.



Potrivit zvonurilor apărute în presa din Belgia, se pare că De Bruyne ar fi tentat, mai mult, de un transfer în Major League Soccer, acolo unde ar negocia deja cu mai multe echipe.



Kevin De Bruyne, o legendă a lui Manchester City



De Bruyne, desemnat de două ori fotbalistul anului la Manchester City (2020 și 2022), a sosit pe Etihad în 2015, când a fost cumpărat de la Wolfsburg pentru 76 de milioane de euro.



Așa cum a transmis în scrisoarea sa, căpitanul lui Manchester City a cucerit tot ce era posibil: Liga Campionilor, Premier League (de șase ori), Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa Angliei (de două ori), Cupa Ligii Angliei (de cinci ori) și Supercupa Angliei (de trei ori).



413 meciuri, 106 goluri și 174 de pase decisive a strâns De Bruyne la Manchester City din 2015 și până în prezent.

Anunțul plecării lui Kevin De Bruyne vine la finalul celui mai slab sezon al lui Manchester City din era Pep Guardiola. Eliminați din Liga Campionilor și Cupa Ligii Angliei, "Cetățenii" ocupă doar locul 5 în Premier League, iar singurul trofeu din acest sezon poate fi Cupa Angliei, competiție în care s-au calificat în semifinale.