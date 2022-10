Erling Haa-trick! A intrat direct în istoria Premier League cu hat-trick-ul marcat în poarta lui Manchester United

Meciul se anunța a fi unul spectaculos, însă campioana en-titre din Anglia nu i-a dat nicio șansă echipei lui Erik ten Hag. Scorul a fost deschis încă din minutul 8, de Phil Foden, iar în minutul 34, Erling Haaland a ieșit la rampă și și-a făcut simțită prezența pe teren.

Golgheterul la zi al „cetățenilor” a mai marcat o dată, trei minute mai târziu, din pasa lui De Bruyne, iar Foden a închis tabela în prima repriză, din pasa norvegianului, în minutul 44. În a doua repriză, Antony a marcat pentru oaspeți, însă „bestia” Haaland a lovit din nou, în minutul 64.

Astfel, Erling Haaland (22 ani) a ajuns la al șasele meci consecutiv în care înscrie pentru Manchester City și a intrat direct în istoria Premier League după hat-trick-ul reușit. Atacantul norvegian este primul fotbalist din istorie care reușește un hat-trick în trei meciuri consecutive pe teren propriu în campionat.

1 - Erling Haaland is the first player in Premier League history to score a hat-trick in three consecutive home games in the competition. Monster. pic.twitter.com/Iys0rdu4ey