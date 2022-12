Enzo Fernandez a acceptat! Campionul mondial prinde transferul carierei, pentru 120 de milioane de euro

Chelsea este clubul care a acceptat să plătească nu mai puțin de 120 de milioane de euro în schimbul său, sumă ce reprezintă clauza de reziliere a contractului său cu Benfica Lisabona.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Enzo Fernandez i-a spus ”da” lui Chelsea, astfel că este de așteptat ca în următoarea perioadă să apară vești noi legate de transferul argentinianului pe Stamford Bridge.

Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution ???????? #CFC

Benfica always asked full €120m clause.

Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi