Răzvan Marin, la câteva zile după ce a fost MVP în Champions League: ce notă a primit cu AEK în Grecia

Răzvan Marin, la câteva zile după ce a fost MVP în Champions League: ce notă a primit cu AEK în Grecia Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Răzvan Marin a fost integralist în partida Asteras - AEK 1-1.

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AEK a remizat în deplasarea de la Asteras, scor 1-1, într-un meci din runda a patra din campionatul Greciei. 

Pentru formația lui Răzvan Marin pe tabelă a fost autogolul lui Dimitrios Laskaris din minutul 21, în timp ce gazdele au punctat prin Julian Bartolo, care a marcat în minutul 31.

Ce notă a primit Răzvan Marin la câteva zile după ce a fost omul meciului în Champions League

Răzvan Marin a fost integralist în partida jucată de AEK în deplasare, dar a avut o evoluție sub nota echipei.

Mijlocașul român a fost notat cu 6,8 conform portalului Sofascore, care l-a pus astfel sub nota echipei, care a fost 7,57, conform aceleași surse.

Acest meci a venit la doar cinci zile de la prestația și golul magistrale din partida cu LASK, care a avut loc în faza ligii din Champions League. În acel meci, Răzvan Marin a marcat golul decisiv dintr-o lovitură liberă executată sublim.

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Răzvan Marin, în Champions League / Foto IMAGO
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Mijlocașul român are trei goluri și patru pase decisive în opt meciuri jucate pentru AEK în acest sezon.

4 milioane de euro este cota lui Răzvan Marin, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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