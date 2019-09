Ederson Moraes | Declaratie superba. Brazilianul nominalizat pentru titlul de cel mai bun portar al anului a surprins: "El e cu un pas in fata!"

Fifa a nominalizat cei 3 jucatori care candideaza pentru titlul de cel mai bun portar din lume.

Cei 3 jucatori sunt Ederson Moraes (Manchester City), Alisson Becker (Liverpool) si Marc-Andre ter Stegen (Barcelona). Primii doi se lupta pentru un post de titular in poarta Braziliei si Ederson a oferit niste declaratii superbe despre colegul sau.

"Cred ca toti trei suntem cei mai buni, dar il vad pe Alisson cu un pas in fata", a spus Ederson

Alisson Becker a avut un senzon incredibil reusind sa castige Uefa Champions League cu Liverpool si a fost desemnat cel mai bun portar al tuneului. Liverpool s-a impus si in Super Cupa Europei contra celor de la Chelsea. In Premier League Liverpool a terminat pe locul 2 dupa o lupta istorica cu Manchester City in care doar 1 punct a facut diferenta intre cele 2 echipe, dar Alisson a castigat Manusa de Aur, incasand doar 22 de golurii.

De asemenea a reusit sa castige Copa America cu nationala Braziliei, unde a iesit cel mai bun portar al turneului.

"A fost grozav in Premier League, a castigat Champions League, Super Cupa Europei si a jucat extraordinar la Copa America. Asadar cred ca merita sa castige si ma bucur ca doi brazilieni au ajuns la un asemenea nivel. Cu totii stim ce perioada buna are Alisson. Si eu am o perioada foarte buna. Desigur, astea sunt oportunitati."

Ederson se pregateste pentru pauza internationala in care Brazilia va juca impotriva Columbiei si Peru.

Ederson va fi titular in poarta Braziliei, deoarece Alisson este accidentat.

"Ca jucator trebuie sa fii pregatit pentru orice. Ma antrenez ca si cum as fi mereu titular si asta face lucruile mult mai usoare. Sper sa profit cat mai mult de oportunitatea asta si voi da ce am mai bun."

Brazilia - Columbia va fi in aceasta noapte la ora 03:30.