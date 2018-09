TEAPA ANULUI in Premier League! Vor sa dea antrenorul afara dupa 4 etape, dar trebuie sa-i dea 18 milioane de euro

Fanii sperau la un sezon istoric, insa rezultatele sunt departe de asteptari.

Manuel Pellegrini are un start dezastruos de campionat la West Ham United. Sefii se gandesc sa-l concedieze, insa detaliile din contractul chilianului ii fac sa ezite. In cazul in care ar fi dat afara, Pellegrini ar primi nu mai putin de 18 milioane de euro drept despagubiri.

Fost campion cu City, Pellegrini a antrenat ultima data in China, la Hebei China Fortune. Pe West Ham a preluat-o la finalul lui mai.

Cu el pe banca, WHU are o singura victorie intr-un meci oficial, 3-1 cu Wimbledon din liga a 3-a intr-o partida din Cupa Ligii.