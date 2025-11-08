Englezii au pus la cale un meci amical în perioada pauzei internaționale, special pentru ca fundașul român să poată testa ritmul de joc înainte de întoarcerea oficială.



Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Alasdair Gold, de la Daily Mirror, care notează că testul de la baza de pregătire îi poate deschide lui Drăgușin drumul către cel mai așteptat meci al finalului de an. Dacă totul decurge bine, românul ar putea fi în lot pentru derby-ul nordului Londrei contra lui Arsenal, programat pe 23 noiembrie.



Drăgușin n-a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Managerul lui Tottenham, Thomas Frank, a confirmat că Drăgușin este foarte aproape de revenire. Românul se antrenează deja la capacitate maximă și mai are nevoie doar de ritm competițional. Tot Frank a transmis clar că fundașul nu poate merge la echipa națională în această pauză, pentru a nu risca un nou accident.



România se pregătește pentru două meciuri decisive, cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), în lupta pentru locurile care duc spre Cupa Mondială 2026. Drăgușin nu a fost convocat pentru această „dublă” tocmai pentru a-și finaliza recuperarea la club.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)