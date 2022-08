Manchester City, aproape de a-l transfera pe fundașul Manuel Akanji

UPDATE, miercuri, 18:00: Manchester City și Borussia Dortmund au ajuns la un acord pentru transferul lui Manuel Akanji. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că fundașul elvețian va semna cu campioana Angliei, care va plăti 17 milioane de euro pentru transferul său.

Manuel Akanji to Man City, here we go! Full agreement completed with BVB on Tuesday night, contracts are being prepared right now. €17m fixed fee. ???????? #MCFC

Akanji has agreed personal terms and he will complete medical tests in the next hours.

NO centre backs will leave City. pic.twitter.com/WSpqOrzpUe