Lavia este cotat pe piață la 2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Belgianul a fost cedat definitiv la Southampton, dar conducerea "cetățenilor" a stipulat o clauză în contractul mijlocașului prin care va putea fi cumpărat înapoi.

City l-ar putea aduce înapoi pe Lavia, dacă sportivul se dezvoltă suficient de bine din punct de vedere fotbalistic, dar pe o sumă uriașă. 40 milioane de euro este clauza stipulată în contractul belgianului, la Southamtpon, cu privire la revenirea pe Etihad, anunță jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

Romeo Lavia to Southampton, done deal and here we go. Full agreement completed with Man City, medical will take place this week. Understand buy back clause included for Man City will be around £40m. ???????? #MCFC

Lavia has accepted all conditions of long-term contract. #SaintsFC pic.twitter.com/8cUgaW0elp