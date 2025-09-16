După doar patru etape, avem o favorită clară pentru câștigarea Premier League!

Liverpool a avut parte de un start excelent de sezon în Premier League. Campioana Angliei are patru victorii din patru și este pe primul loc în clasament, la trei puncte distanță de urmăritoare.



Activă pe piața transferurilor în această vară, unde a investit aproape 500 de milioane de euro, Liverpool este favorită clară pentru un nou titlu de campioană în opinia specialiștilor de la Football Meets Data.



Liverpool, favorită pentru titlu în Premier League



Pentru o clasare pe primul loc la finalul acestui sezon, ”cormoranii” au șanse de 63%. Arsenal este favorita numărul doi, cu șanse de 29%, în timp ce topul este completat de Manchester City și Chelsea, cu câte 4, respectiv 3% șanse pentru titlu.

