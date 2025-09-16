După doar patru etape, avem o favorită clară pentru câștigarea Premier League!

Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Liverpool Premier League
Liverpool a avut parte de un start excelent de sezon în Premier League. Campioana Angliei are patru victorii din patru și este pe primul loc în clasament, la trei puncte distanță de urmăritoare.

Activă pe piața transferurilor în această vară, unde a investit aproape 500 de milioane de euro, Liverpool este favorită clară pentru un nou titlu de campioană în opinia specialiștilor de la Football Meets Data.

Liverpool, favorită pentru titlu în Premier League

Pentru o clasare pe primul loc la finalul acestui sezon, ”cormoranii” au șanse de 63%. Arsenal este favorita numărul doi, cu șanse de 29%, în timp ce topul este completat de Manchester City și Chelsea, cu câte 4, respectiv 3% șanse pentru titlu.

Pentru Liverpool, urmează un meci cu o încărcătură specială. Va primi, pe Anfield, vizita rivalei locale Everton, care a avut un start bun de sezon, cu șapte puncte după patru etape.

Arsenal va avea parte de un derby în următoarea etapă, cu Manchester City, pe teren propriu, iar Chelsea se va deplasa pe Old Trafford pentru meciul cu Manchester United.

Burnley - Liverpool 0-1. ”Cormoranii”, succes dramatic

Potrivit datelor OPTA, Liverpool este prima echipă din istoria campionatului englez care câștigă patru meciuri la rând datorită unor goluri marcate în ultimele zece minute de joc.

Burnley rămâne pe locul 17, cu doar trei puncte, în timp ce „cormoranii” merg perfect și își consolidează poziția de lider.

