Radu Drăgușin (23 de ani) a dispărut din prim-planul fotbalistic pe tot parcursul anului 2025 aproape. Pentru că s-a accidentat grav pe 30 ianuarie, într-o partidă europeană cu Elfsborg.

Acum însă, întors pe teren în meciul Crystal Palace – Tottenham (0-1), stoperul român recuperează parcă tot ce a pierdut în materie de mediatizare. Pentru că numele său apare, aproape zilnic, în presa internațională ca o posibilă țintă pentru multe cluburi, în perioada mercato din ianuarie.

Deocamdată însă, curg informațiile contradictorii, în privința internaționalului român. Ieri, presa italiană a anunțat că Tottenham nu vrea să-l piardă pe Drăgușin, pentru partea a doua a sezonului, iar în acest sens ar fi fost respinsă o propunere venită de la AS Roma.

Astăzi însă, surpriză! Foarte multe site-uri din Anglia și nu numai au continuat să scrie despre posibila plecare a lui Radu de la Spurs. Iar tottenhamhotspurnews.com, o pagină dedicată formației londoneze, cu surse credibile, a aruncat bomba: Drăgușin va părăsi echipa, în următoarele zile!

Drăgușin, trecut pe lista jucătorilor care vor pleca, în iarnă

Sursa citată a realizat un material intitulat „Toți jucătorii care vor părăsi lotul lui Thomas Frank, în perioada de transferuri din ianuarie“. Iar aici, sub semnătura jurnalistului George Overhill, Drăgușin e plasat pe locul 2, după Brennan Johnson.

„Radu Drăgușin și-a făcut prima apariție, după aproape un an, venind de pe bancă, spre finalul meciului cu Crystal Palace. Dar românul e gata să părăsească echipa, în viitorul apropiat, după ce s-a refăcut după o ruptură de ligamente încrucișate. Drăgușin e în vizorul celor de la AS Roma și Fiorentina, iar o revenire în Serie A reprezintă cel mai plauzibil scenariu“, a notat sursa citată.

Și Chivu l-ar dori pe Drăgușin

Dacă Radu ar fi, într-adevăr, pe picior de plecare de la Tottenham, atunci înseamnă că antrenorul Thomas Frank i-a transmis că șansele sale, de a juca în mod regulat, în partea a doua a sezonului, sunt mici. Tot răul spre bine însă! Drăgușin nu duce lipsă de oferte. Din contră!

Pe lângă AS Roma și Fiorentina, de serviciile sale se interesează acum și Interul lui Chivu, Napoli, dar și Juventus, unde Radu a mai jucat, în trecut.

Până să vedem ce va urma pentru Drăgușin, e posibil ca el să fie în acțiune, diseară (ora 22:00), în meciul Brentford – Tottenham, live și în exclusivitate pe VOYO.

