Tottenham o întâlnește pe Brighton pe teren propriu la finalul acestei săptămâni, într-o partidă esențială pentru salvarea de la retrogradare. Londonezii se află într-o situație critică, ocupând un loc retrogradabil, la două puncte distanță de salvare, cu doar șase etape rămase de disputat. Echipa a înregistrat șapte înfrângeri în ultimele opt meciuri de campionat, incluzând eșecul recent cu Sunderland, scor 0-1.

Acesta va fi primul meci pe teren propriu pentru Roberto De Zerbi pe banca lui Spurs, chiar împotriva fostei sale echipe. Tehnicianul a confirmat că argentinianul Cristian Romero va rata restul sezonului din cauza unei accidentări la genunchi. În acest context, De Zerbi a precizat clar că mizează pe calitățile internaționalului român Radu Drăgușin pentru a acoperi golul lăsat în apărare.

„Romero, îmi pare foarte rău pentru el, pentru accidentarea lui. Romero, în primul rând, nu se dă bătut, iar oamenii trebuie să știe că suferă din cauza acestei accidentări. Suferă pentru că nu mai poate juca pentru noi în acest sezon. Dar este un căpitan grozav pentru noi și pentru Tottenham, de asemenea. Îi avem pe Radu Drăgușin și Kevin Danso. Sunt capabili să joace bine, să ne ofere calitate cu mingea și să fie puternici în spațiul defensiv”, a spus antrenorul italian.

Probleme medicale în tabăra londonezilor

Potrivit informațiilor oferite de De Zerbi, portarul titular Guglielmo Vicario nu va fi apt de joc sâmbătă. Italianul se recuperează după o operație de hernie, iar Antonin Kinsky va fi titularizat din nou, după ce a apărat și în etapa precedentă.

„Vicario, nu (nr.r. - nu este apt). Vicario este un alt băiat de top. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu el. Oricum, Kinsky a jucat foarte bine la Sunderland. Dar Vicario este un alt jucător important pentru noi. Are o experiență mare, caracter puternic, personalitate. Și îl așteptăm”, a transmis tehnicianul.

La capitolul vești bune, Rodrigo Bentancur a revenit la antrenamente după o ruptură musculară suferită în luna ianuarie și poate evolua contra lui Brighton, consolidând opțiunile la mijlocul terenului.

„Bentancur este disponibil pentru a juca. Nu știu dacă va începe meciul sau nu. Bissouma este disponibil 100%, spre deosebire de meciul cu Sunderland”, a adăugat De Zerbi.

De asemenea, James Maddison a reluat pregătirile după o accidentare la ligamentele încrucișate anterioare, însă staff-ul medical rămâne precaut în privința revenirii sale pe teren.

„Nu știu (n.r. - dacă va mai juca în acest sezon), nu știu încă. Nu vreau să forțez prea mult, pentru că l-am pierdut pe Kudus în acest fel. De obicei aștept jucătorii când sunt complet disponibili să joace și să înceapă antrenamentele. Pentru că este mai bine să pierzi încă un meci decât să riști o altă accidentare”, a concluzionat antrenorul lui Tottenham.