Partida Everton - Liverpool, din runda 33 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Everton - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 16:00

Liverpool vine după eliminarea din Champions League cu PSG și după victoria cu Fulham, scor 2-0. „Cormoranii” se află pe locul cinci în Premier League și au 52 de puncte.

De cealaltă parte, Everton este pe poziția a 10-a și are 47 de puncte. „Caramelele” vin după remiza cu Brentford din runda trecută, scor 2-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 2-1 a lui Liverpool.

Liverpool s-a mișcat repede și i-a găsit înlocuitor lui Ekitike după accidentarea dură a fotbalistului

Având în vedere că Ekitike va sta mult timp în afara terenului, Liverpool cercetează piața pentru un înlocuitor al francezului transferat în vară la Liverpool.

Unul dintre ultimele nume apărute în vizorul ”cormoranilor” e Jarrod Bowen, atacantul lateral al celor de la West Ham care este cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Fichajes.com scrie că Liverpool va fi nevoită însă să facă o ”cheltuială mare” pentru serviciile lui Jarrod Bowen, chiar dacă West Ham va retrograda la finele actualei stagiuni din eșalonul de elită al Angliei.

”Ciocănarii” sunt pe locul 17 cu 32 de puncte, deasupra celor de la Tottenham, care ocupă locul 18 cu 30 de puncte. West Ham a bifat opt victorii, opt remize și 16 eșecuri până acum în Premier League.

