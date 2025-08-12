Conform presei engleze, Isak ar refuza să revină la antrenamente și meciuri, chiar dacă nu va fi vândut până la încheierea perioadei de transferuri.



Alexander Isak forțează plecarea de la echipă



Această atitudine pare o manevră finală pentru a forța mutarea, după trei sezoane la Tyneside, în care a marcat 62 de goluri și a dat 11 pase decisive în 109 partide.



Isak și-a anunțat încă de anul trecut intenția de a pleca, după ce clubul a refuzat să îi prelungească contractul din cauza restricțiilor financiare ale Premier League.



Liverpool, sub comanda lui Arne Slot, este gata să îi ofere un salariu pe măsură și să achite o sumă uriașă pentru a-l aduce pe atacantul nordic.

Liverpool pune 150 de milioane la bătaie



Englezii pregătesc o ofertă în jur de 150 de milioane de euro, peste propunerea de 138 de milioane deja respinsă de Newcastle.



Pe lângă Liverpool, și FC Barcelona și Real Madrid au fost interesate, însă nu au vrut să depășească pragul de 120 de milioane de euro.



În acest timp, Newcastle negociază transferul germanului Nick Woltemade (23 ani) de la VfB Stuttgart pentru 45 de milioane de euro, ceea ce ar putea facilita plecarea lui Isak.

