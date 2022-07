Starul egiptean mai avea doar un an de contract cu Liverpool, iar recent au apărut informații potrivit cărora vicecampioana Angliei l-ar putea pierde fie în această vară, fie în următoarea, Real Madrid fiind una dintre echipele interesate.

Formația antrenată de Jurgen Klopp s-a mișcat rapid și a ajuns la un acord cu Mohamed Salah pentru prelungirea înțelegerii, anunțul oficial fiind făcut vineri de club.

Potrivit The Guardian, Mohamed Salah a semnat un contract valabil până în iunie 2025 cu Liverpool și va deveni jucătorul cu cel mai mare salariu din istoria clubului.

"Mă simt excelent și sunt nerăbdător să câștig noi trofee cu acest club. E o zi fericită pentru toată lumea. A durat puțin timp să prelungesc, dar acum totul este rezolvat și va trebui să ne concentrăm la ce urmează", a declarat Salah, pentru site-ul lui Liverpool.

Mohamed Salah a fost transferat de Liverpool în 2017, de la AS Roma, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro. Starul egiptean a jucat în 254 de partide ale formației de pe Anfield, a marcat 156 de goluri și a oferit 63 de pase decisive.

Alături de Liverpool, Salah a câștigat de trei ori titlul de golgheter în Premier, precum și numeroase trofee colective, precum Liga Campionilor, titlul în Anglia, Campionatul Mondial al Cluburilor, Supercupa Europei, Cupa Angliei sau Cupa Ligii Angliei.

