Decizie HALUCINANTA! Clubul care a retras DEFINITIV numarul unui tanar de doar 17 ani: "Trebuie sa fie o GLUMA!"

Englezul Jude Bellingham a plecat la Borussia Dortmund pentru a-i calca pe urme lui Jadon Sancho.

In varsta de doar 17 ani, Bellingham a fost crescut de Birmingham City si a debutat in 2019 pentru clubul din Championship. Tanarul a inscris 4 goluri pentru alb-albastri si a jucat in 41 de meciuri, insa a ajuns sa fie foarte pretuit de Birmingham pentru ca si-a aratat iubirea fata de echipa care l-a format, dar si pentru ca a adus in conturile clubului aproximativ 26 de milioane de lire!

Birmingham a facut si pe Twitter anuntul ca numarul 22, pe care Bellingham l-a purtat la club, va fi retras definitiv in onoarea tanarului mijlocas! Clubul si-a justificat decizia prin dorinta de a-l transforma pe Bellingham intr-un model pentru alti tineri.

"Intr-un timp remarcabil de scurt, Jude a devenit o figura emblematica pentru club, demonstrand ce poti obtine cu multa munca, dedicatie si talent. Modul lui bland si placut de a fi l-au transformat intr-un model, iar numarul 22 a devenit simonim cu numele sau. A debutat pentru echipa noastra la doar 16 ani si 38 de zile, asa ca am decis sa ii retragem numarul pentru a ni-l aminti mereu ca fiind unul dintre noi si un model pentru ceilalti!", se arata pe site-ul clubului Birmingham City.

Birmingham City will retire the number 22 shirt following Jude Bellingham's transfer to Borussia Dortmund. ???? pic.twitter.com/N59DinN6IQ — Birmingham City News (@BCFC_News) July 23, 2020

Reactiile fanilor nu s-au lasat asteptate, acestia fiind socati de decizia clubului: 'Fara indoiala cel mai jenant lucru pe care l-a facut vreodata un club de fotbal', 'N-a fost nici macar printre cei mai buni jucatori in singurul sezon pe care l-a jucat pentru club, dar oamenii ii retrag numarul!', 'Oameni buni, trebuie sa glumiti! Asta e cu adevarat o rusine!', au tunat fanii pe Twitter.