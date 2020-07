George Puscas, criticat in Anglia! Un antrenor l-a desfiintat pe atacantul nationalei: "Nu arata ca este capabil sa joace acolo"

Lucrurile nu merg atat de bine pentru Puscas in Liga 2 din Anglia.

Atacantul roman nu a marcat destule goluri si a inceput sa fie contestat. Un fost antrenor de la Reading considera ca jucatorul roman nu are suficienta calitate pentru a juca in Championship.

Reading l-a cumparat vara trecuta pe Puscas de la Inter Milano, in schimbul a 8 milioane de euro. Clubul britanic voia sa promoveze in Premier League, dar au avut parte de un sezon modest. Reading este pe locul 14 in clasament, cu 56 de puncte, fiind la 12 puncte de locul 6, ultimul loc care merge in playoff-ul de promovare.

Mick Gooding, fost jucator si antrenor al englezilor, a declarat ca Puscas nu are suficiente calitati pentru a juca la un asemenea club.

"Puscas a venit pe destul de multi bani, dar nu tine de minge suficient de bine. Pur si simplu nu arata ca poate crea suficient. In afara de gol, Reading a mai avut doar un singur sut pe poarta cu Middlesbrough, iar acest lucru reprezinta o problema.

Sunt sigur ca se va face ordine in vara, dar va trebui adus un atacant bun, care sa tina de minge, sa creeze spatii si sa si marcheze. Il au pe Joao Leao, dar Puscas nu arata ca fiind cel capabil sa faca joace acolo, in fata. Daca nu e Joao, Puscas nu pare ca poate sa il suplineasca. Nici Meite nu poate juca acolo. Puscas nu pare sa aiba incredere in el, ca va marca. Chiar daca Meite are 12 goluri, venit din flancul drept, Reading nu are un atacant de calitate", a declarat Mick Gooding pentru GetReading.uk.

In acest sezon Puscas a reusit sa inscrie 11 goluri in 36 de partide. Cu aceste realizari, atacantul roman nu se situeaza nici in primii 20 marcatori din al doilea esalon al fotbalului englez.

In ultimul meci de campionat Reading a pierdut cu 1-2 in fata lui Middlesbrough, jucatorul roman a fost schimbat in minutul 77.