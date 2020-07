VIDEO | George Puscas, golgeter pentru Reading in primul sezon in Anglia! A inscris dupa ce echipa sa a ramas in 10 oameni, insa nu a reusit sa aduca victoria

George Puscas a reusit sa inscrie din nou pentru Reading.

Internationalul roman a marcat in minutul 43, in momentul in care Swansea conducea cu scorul de 1-0.

Puscas a executat o lovitura de la 11 metri si a restabilit egalitatea intr-un moment in care Reading era cu un om in minus, dupa eliminarea lui Meite.

Goal!!! Puscas scored the penalty. #ReadingFC pic.twitter.com/DTxwAPU6oC — Reading FC Blue And White Wall (@bluewhitewall) July 22, 2020

Prin transformarea acestui penalty, Puscas a ajuns la 14 goluri pentru englezi in acest prim sezon, fiind golgeterul lui Reading, care a fost invinsa in ultimul meci al sezonului de Swansea, scor 1-4.

Echipa lui 'Puski' a terminat stagiunea pe locul 15 in clasamentul din Championship, avand 56 de puncte.